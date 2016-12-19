Актрису Аду Роговцеву виписали з лікарні
16:31, 19 грудня 2016Суспільство
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Українську актрису Аду Роговцеву виписали з лікарні ім. Мечникова, куди вона раніше потрапила з пневмонією.
Перед випискою Роговцева відвідала пораненого бійця / УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив технік відділу IT і АСУ в Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова Тимур Мамедов.
"Після підсумкового огляду професора рентгеноскопії, Сергій Риженко (головний лікар, - ред.) попрощався з Адою Миколаївною, яка в свою чергу пообіцяла зробити навесні великий концерт для лікарні Мечникова", - повідомив він.
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Як відомо, Роговцева під час гастролей у Дніпрі потрапила в реанімацію через пневмонію.
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