Актрису Аду Роговцеву виписали з лікарні

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив технік відділу IT і АСУ в Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова Тимур Мамедов.

"Після підсумкового огляду професора рентгеноскопії, Сергій Риженко (головний лікар, - ред.) попрощався з Адою Миколаївною, яка в свою чергу пообіцяла зробити навесні великий концерт для лікарні Мечникова", - повідомив він.

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Як відомо, Роговцева під час гастролей у Дніпрі потрапила в реанімацію через пневмонію.