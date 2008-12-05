На новорічні свята будуть 32 додаткові поїзди

Станом на 4 грудня «Укрзалізниця» призначила вже 32 додаткових поїзди на новорічні й різдвяні свята. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, вісім поїздів призначила Південно-Західна залізниця; вісім — Придніпровська; чотири — Одеська; по п`ять направили Південна та Донецька; два поїзди — Львівська залізниця. Крім того, 28 поїздів (із них 9 транзитних) призначили російські залізничники.

Згідно з повідомленням, для зимових перевезень «Укрзалізниця» підготувала 5611 вагонів. Загалом передбачається, що в піковий період перевезень, коли пасажирів буде найбільше, в перевезеннях буде задіяно понад 6 тисяч вагонів.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки продовжуватиметься й надалі, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".