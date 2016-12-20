На Вінниччині на місцевих виборах в більшості громад обрали діючих голів

15:45, 20 грудня 2016
Суспільство
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Про це повідомив під час прес-конференції перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Гижко.

Фото УНИАН

"В більшості об’єднаних територіальних громадах Вінниччини за попередніми результатами лідирують діючі міські, селищні та сільські голови. Це показує хто був ініціатором і провідником ідеї об’єднання, той і залишився на цій посаді. Він зміг донести людям, що громада від цього лише виграє ", - зазначив Андрій Гижко. За його словами вибори відбулися спокійно, попри нагнітання з боку певних сил. 

Найвища явка на виборчі дільниці була по Немирівській міській об’єднаній територіальній громаді - 60,14%. Ситковецькій селищній об'єднаній громаді Немирівського району - 57,39. Оратівська селищна об’єднана громада - 55, 91% . Найнижча явка спостерігалася в Жданівській сільській об’єднаній громаді - 36,5% і Тульчинській міській об’єднаній громаді - 42, 4%.

«В наступному 2017 році у квітні - травні варто готуватися до виборів ще у 19 громадах, але серед них немає районних центрів», - наголосив посадовець. Андрій Гижко зазначив, що у наступному році варто звернути увагу на Іллінецький район, де вже сформовано 2 великі ОТГ і залишилося 7 сіл в самостійному плаванні. Тому питання забезпечення освіти і охорони здоров'я для них буде нелегкими і, скоріш за все, призведе до того, що ці села приймуть рішення приєднатися до однієї з двох громад. Подібна ситуація і у Немирівському районі - там 5 ОТГ і 27 вільних сіл, і наразі об'єднання триває.

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