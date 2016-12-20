На Вінниччині на місцевих виборах в більшості громад обрали діючих голів

"В більшості об’єднаних територіальних громадах Вінниччини за попередніми результатами лідирують діючі міські, селищні та сільські голови. Це показує хто був ініціатором і провідником ідеї об’єднання, той і залишився на цій посаді. Він зміг донести людям, що громада від цього лише виграє ", - зазначив Андрій Гижко. За його словами вибори відбулися спокійно, попри нагнітання з боку певних сил.

Найвища явка на виборчі дільниці була по Немирівській міській об’єднаній територіальній громаді - 60,14%. Ситковецькій селищній об'єднаній громаді Немирівського району - 57,39. Оратівська селищна об’єднана громада - 55, 91% . Найнижча явка спостерігалася в Жданівській сільській об’єднаній громаді - 36,5% і Тульчинській міській об’єднаній громаді - 42, 4%.

«В наступному 2017 році у квітні - травні варто готуватися до виборів ще у 19 громадах, але серед них немає районних центрів», - наголосив посадовець. Андрій Гижко зазначив, що у наступному році варто звернути увагу на Іллінецький район, де вже сформовано 2 великі ОТГ і залишилося 7 сіл в самостійному плаванні. Тому питання забезпечення освіти і охорони здоров'я для них буде нелегкими і, скоріш за все, призведе до того, що ці села приймуть рішення приєднатися до однієї з двох громад. Подібна ситуація і у Немирівському районі - там 5 ОТГ і 27 вільних сіл, і наразі об'єднання триває.