Прокуратура завершила розслідування і просить суд заочно засудити екс-міністра оборони Єжеля

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Головною військовою прокуратурою ГПУ закінчено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля у зловживанні службовими обов'язками та заподіянні державі збитків на суму понад 42,9 млн грн", - написав Луценко.

Читайте такожВ Одесі заочно судитимуть екс-депутата облради, обвинуваченого в керівництві терористичною групою "ДНР"

У цьому зв'язку, додав генпрокурор, "9 грудня 2016 року прокурором складено і направлено в суд обвинувальний акт для здійснення заочного засудження у Солом’янському суді міста Києва".

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Печерський райсуд Києва видав Головній військовій прокуратурі ГПУ дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у справі стосовно Єжеля, підозрюваного у зловживанні службовим становищем.

За інформацією ГПУ, Єжель підозрюється в тому, що умисно, в інтересах третіх осіб, протягом 2011-2012 років видав чотири окремі доручення, за якими оплата комунальних послуг, спожитих суб'єктами господарювання, була здійснена за рахунок бюджетних коштів без подальшої компенсації (суб'єкти підприємницької діяльності були задіяні в наданні послуги з організації харчування особового складу Збройних сил України). У результаті таких дій державі завдано збитків на загальну суму близько 43 млн грн.

Єжеля оголошено в державний розшук і вжито заходів щодо його оголошення в міжнародний розшук. Судом дано дозвіл на його затримання та доставлення до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Єжель обіймав посаду міністра оборони з березня 2010 року по лютий 2012 року.