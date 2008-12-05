Горів «Буковель»

У селі Поляниця Яремчанської міськради (Івано-Франківська область) на території гірськолижного курорту «Буковель» минулої ночі виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС в Івано-Франківській області, пожежа виникла сьогодні о 1.05 ночі в будівлях прокату №2 і №3.

Вогнем знищено споруди прокату, приміщення конференц-залу, деякі житлові кімнати та спортінвентар, який зберігався у пунктах прокату. Також вогонь пошкодив приміщення філії одного з банків та банкомат.

Причини пожежі встановлюються.

Пожежа не вплинула на потік туристів, яких курорт продовжує приймати. Сьогодні тут працювали в звичному режимі, окрім тих служб, будівлі яких потерпіли від пожежі.