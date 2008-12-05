Відкрився фестиваль аматорського кіно і відео

Сьогодні в Донецьку відкрився всеукраїнський фестиваль аматорського кіно та відео «Інші території».

Як передає кореспондент УНІАН, програма фестивалю, який триватиме з 5 до 7 грудня, передбачає проведення конкурсної програми в чотирьох номінаціях: ігровий фільм; документальний; анімаційний і експериментальний (кліп, відео-арт, мобільне відео).

Для участі у фестивалі подано понад 60 заявок практично з усіх реґіонів України.

Конкурсні покази триватимуть протягом двох днів.

Окрім цього, Оргкомітетом заплановано тематичні покази: "Молоде українське кіно"; "Сучасне документальне кіно"; "Українське кіно: вчора, сьогодні, завтра".

Також у рамках фестивалю відбудуться майстер-класи: "Сценарій у кіно", "Монтаж у сучасному кіно" і "Робота режисера з актором".

Рішення про присудження премії та нагород за підсумками конкурсу приймає і затверджує спеціальне журі. У кожній з чотирьох номінацій передбачено нагороди та дипломи фестивалю. Фільми, які займуть 1-3 місця, згідно з рішенням журі нагороджуються спеціальними барельєфами із зображенням оленя (“Золотий олень”). Крім того, МКФ «Молодість», Студія експериментального кінографа «Нові режисери» і культурний центр «Ені-Сола» заснували свої спеціальні призи та дипломи.

Мета фестивалю - популяризація українського кіно та залучення до захоплюючого творчого процесу всіх громадян країни і передусім молоді. Учасником фестивалю міг стати будь-який громадянин або резидент України віком від 18 до 45 років.

Фестиваль організований Донецькою обласною радою, Управлінням культури та туризму Донецької облдержадміністрації, ОКП «Донецьккіновідеопрокат» і Студією експериментального кінографа «Нові режисери».