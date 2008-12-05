Двоє чоловіків намагалися продати гранати і вибухівку

Співробітники управління карного розшуку Запорізького Головного управління МВС затримали двох жителів Великобілозерського району Запорізької області, які намагалися продати 25 гранат і 2 кг вибухівки.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків ГУ МВС у Запорізькій області, чоловіки 1967 і 1973 років народження були затримані співробітниками міліції безпосередньо у момент реалізації вибухонебезпечної продукції на території села Велика Білозерка.

"У затриманих вилучили 13 протитанкових гранат, 12 гранат "Ф-1" і близько 2 кг вибухової речовини часів Другої світової війни", - повідомили в ЦГЗ.

На даний час стосовно затриманих порушена кримінальна справа за ст. 263 Кримінального кодексу України - "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Ведеться слідство.