Сайдік назвав умови обміну полонених за формулою "всіх на всіх"

Про це Сайдік сказав на брифінгу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

Він зазначив, що питання обміну "всі на всіх" залишається на порядку переговорів.

"Проблема, я сказав би в тому, що, зрештою, сторони мають дійти згоди щодо точних списків, перевірених списків, саме тих осіб, які мають бути звільнені", - сказав Сайдік.

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При цьому він відмовився говорити про те, хто зі сторін переговорного процесу в Мінську блокує питання обміну заручниками.

"(Обмін за формулою - УНІАН) "всі на всіх" - тоді треба знати, скільки дійсно у кожної сторони (заручників). Тоді можна обміняти всіх на всіх", - сказав Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня представники України на засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську запропонували передати контрольованим Росією бойовикам 228 осіб, про звільнення яких вони просили, щоб звільнити 42 українських заручників із полону терористів "ДНР" і шістьох заручників з полону "ЛНР".

15 грудня представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати бойовикам 15 осіб із 228, яких вимагають звільнити терористи, щоб розблокувати процес звільнення заручників.

Також Геращенко заявила, що Україна готова передати бойовикам 228 осіб в обмін на 58 українських заручників. Вона наголосила, що на сьогодні є точне підтвердження, що 58 громадян України утримуються на окупованій території, з них 52 у Донецьку і 6 в Луганську, і нагадала, що в повному списку СБУ є 109 осіб, яких Україна хоче звільнити.

Геращенко також зазначила, що бойовики говорять про звільнення більш як 1000 осіб.

«Близько 200 осіб із цього списку взагалі неможливо встановити. Також там є повторення прізвищ, деякі прізвища повторюються по кілька разів. Там є більш як 100 людей, які скоїли тяжкі злочини – вбивства, масові вбивства, вбивства по кілька людей, і вони не можуть потрапити під одну амністію, під одне помилування», - наголосила вона.

Геращенко також повідомила, що бойовики говорять про готовність передати 8 осіб, проте хто саме входить до цього переліку, поки що невідомо.