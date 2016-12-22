Кількість вантажівок 59-го "гумконвою" з РФ не відповідає заявленій - Держприкордонслужба

Про це на своїй сторінці у Facebook написав помічник голови Держприкордонслужби України - прес-секретар Олег Слободян.

Він зауважив, що сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 59-го «гуманітарного конвою».

«У період з 5.45 до 7.00 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало дві колони т.з. «гумконвою» у складі 46 автомобілів», - додав Слободян.

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За його словами, оскільки переміщення «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій. Представник Держприкордонслужби додав, що автомобілі переважно «нібито везли продукти харчування, медикаменти та подарунки».

«Особливістю 59-го «гумконвою» є те, що кількість вантажівок не відповідає тій, що була заявлена у попередній ноті МЗС РФ. Зокрема, там йшлося про 40 автомобілів, насправді ж в Україну на тимчасово непідконтрольній ділянці їх заїхало 46», - наголосив Слободян.

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС Росії, на окуповану частину Донбасу сьогодні направлено 59-й «гумконвой», у складі якого було понад 40 автомобілів. У відомстві стверджували, що основна маса «гуманітарного вантажу» - це продукти харчування, медикаменти, новорічні подарунки та предмети першої необхідності.

РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що у цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».