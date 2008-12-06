Знайшли картину Караваджо, викрадену з одеського музею

10:28, 06 грудня 2008
Суспільство
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Неофіційні дані

Українські правоохоронні органи розшукали картину Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди», викрадену з Одеського музею західного і східного мистецтва в липні нинішнього року. Про це «Дзеркалу тижня» повідомили джерела, близькі до Міністерства внутрішніх справ.

За деякими відомостями, організатор викрадення, на слід якого вийшли кілька місяців тому, знайдений мертвим.

Шедевр одного з найзнаменитіших італійських художників XVI—XVII століть був єдиним полотном великого майстра в Україні. Вітчизняні фахівці, спираючись на страхові оцінки закордонних колег, стверджували, що приблизна вартість картини могла сягати 100 мільйонів доларів.

Детальніше про викрадення тут

 

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