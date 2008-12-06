Тимошенко: служба в Збройних Силах вимагає найвищого професіоналізму

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала захисників Вітчизни з професійним святом - 17-ю річницею Збройних Сил України.

Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, у привітанні зазначається, що “розвиток України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави неможливий без надійної оборони та захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності”.

“Служба в Збройних Силах вимагає найвищого професіоналізму, відповідальності та відданості, і Збройні Сили нашої держави з честю виконують покладені на них завдання”, - наголосила прем’єр у своєму привітанні та висловила вдячність “за самовідданість у справі служіння Батьківщині та особистий внесок у розбудову української армії”.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що “уряд і надалі забезпечуватиме створення та розвиток високотехнологічних, добре підготовлених, мобільних Збройних Сил, комплектування їх на професійній основі, реалізацію соціальних зобов`язань держави перед військовослужбовцями і ветеранами Збройних Сил”.

Вона побажала військовослужбовцям ЗСУ і їх родинам “здоров`я, злагоди, мирного неба, благополуччя, добра та сімейного затишку”.