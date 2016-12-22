Уряд створив Архів національної пам’яті для зберігання документів КДБ

Як повідомила прес-служба УІНП, про це йдеться в постанові Кабінету міністрів «Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» від 21 грудня.

Нині історичні документи репресивних органів зберігаються в силових та правоохоронних відомствах (Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, Державна прикордонна служба, прокуратура) та судах.

«Створення Архіву національної пам’яті як цивільної установи за прикладом країн Центральної та Східної Європи – це гарантія сталого вільного доступу українців до документів ЧК-ГПУ-НКВД-КДБ без політичних впливів та додаткових перешкод у вигляді спецдопусків тощо. Наступні кроки – сформувати команду, забезпечити приміщення та перевезти документи. Тоді буде вповні реалізовано закон про доступ до архівів. Думаю, це ще рік-два роботи», – сказав голова УІНП Володимир В’ятрович.

В’ятрович також запевнив, що закон працює й отримати доступ до архівних матеріалів можна вже сьогодні. Для цього необхідне лише звернення до архіву та паспорт.

«На жаль, деякі архівні установи не можуть забезпечити належний доступ – наприклад, не є функцією Національної поліції займатися історією. У них немає достатньої кількості працівників, не обладнані читальні зали. Для того, щоби громадяни не потерпали від цих проблем, і створюється Архів національної пам’яті», – підкреслив В’ятрович.

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Нагадаємо, що доступ до архівів мають усі громадяни України, а також іноземці. На сьогодні українські архіви репресивних органів СРСР – найбільша у світі відкрита збірка матеріалів комуністичного тоталітарного режиму. У Росії доступ до документів КДБ обмежено щонайменше до 2030 року.

21 травня 2015 року набув чинності закон «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», відповідно до якого запроваджується вільний доступ до архівів та передача їх з-під відомств силових органів до галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті. Такий крок допоможе глибше дізнатися про минуле й буде однією з гарантій неповернення тоталітарних практик у роботі правоохоронних органів та спеціальних служб незалежної України.

Сталий доступ до архівних матеріалів репресивних органів гарантований кожному на виконання законів України та рекомендації № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам ЄС стосовно європейської політики доступу до архівів, яка вважає можливість об’єктивно вивчати власну історію невід’ємною ознакою демократії.

Після падіння комуністичного режиму Польща, Чехія, Болгарія, країни Балтії та Центрально-Східної Європи зробили доступними секретні документи каральних органів і таємної поліції та передали їх цивільним відомствам – аналогам Українського інституту національної пам’яті.