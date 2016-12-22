Клімкін підтвердив ймовірність загибелі двох українців під час теракту в Берліні

Про це сказав глава МЗС України Павло Клімкін в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За його словами, посольство України в Німеччині очікує результатів ДНК-аналізу, після якого можна буде сказати точно, однак мова може йти про двох загиблих громадян України - чоловіка та жінку.

Читайте такожТерор на ярмарку в Берліні: серед загиблих і постраждалих українців немає - посол

Раніше повідомлялося, що жертвами теракту могли стати українець і його подруга, яка прожила в Німеччині 15 років.

Нагадаємо, в результаті наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні увечері 19 грудня загинули щонайменше 12 людей, ще 49 осіб отримали поранення.