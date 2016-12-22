Клімкін підтвердив ймовірність загибелі двох українців під час теракту в Берліні
12:30, 22 грудня 2016Суспільство
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Серед загиблих в результаті теракту в Берліні може бути двоє громадян України.
Посольство України в Німеччині очікує результатів аналізу ДНК / REUTERS
Про це сказав глава МЗС України Павло Клімкін в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
За його словами, посольство України в Німеччині очікує результатів ДНК-аналізу, після якого можна буде сказати точно, однак мова може йти про двох загиблих громадян України - чоловіка та жінку.
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Раніше повідомлялося, що жертвами теракту могли стати українець і його подруга, яка прожила в Німеччині 15 років.
Нагадаємо, в результаті наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні увечері 19 грудня загинули щонайменше 12 людей, ще 49 осіб отримали поранення.
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