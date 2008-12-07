Пам’ятник Івану Павлу ІІ відкрили на Житомирщині

На Житомирщині у селищі Першотравенськ Баранівського району відкрито пам’ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ.

Як повідомили УНІАН у Житомирській облдержадміністрації, монумент встановлено на спонсорські кошти, пожертвування парафіян та членські внески обласної організації “Спільнота Польська".

«Цей пам`ятник, що є далеко не єдиним в Україні, встановлено та урочисто відкрито на території римо-католицької церкви костьолу Матері Божої Розарії. Його виготовлено у Польщі на батьківщині Папи Римського», - уточнили в ОДА.

У відкритті пам’ятника взяли участь духовні особи римо-католицької церкви костьолу Матері Божої Розарії, активісти "Спільноти Польської", місцеві жителі та журналісти.