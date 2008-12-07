Пам’ятник Івану Павлу ІІ відкрили на Житомирщині
03:21, 07 грудня 2008Суспільство
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На спонсорські кошти та пожертви
На Житомирщині у селищі Першотравенськ Баранівського району відкрито пам’ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ.
Як повідомили УНІАН у Житомирській облдержадміністрації, монумент встановлено на спонсорські кошти, пожертвування парафіян та членські внески обласної організації “Спільнота Польська".
«Цей пам`ятник, що є далеко не єдиним в Україні, встановлено та урочисто відкрито на території римо-католицької церкви костьолу Матері Божої Розарії. Його виготовлено у Польщі на батьківщині Папи Римського», - уточнили в ОДА.
У відкритті пам’ятника взяли участь духовні особи римо-католицької церкви костьолу Матері Божої Розарії, активісти "Спільноти Польської", місцеві жителі та журналісти.
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