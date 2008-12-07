Пинзеник: нині є спільне розуміння "кредитних проблем"

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК наголошує на важливості того, що нині в Україні є спільне розуміння «кредитних» проблем у стосунках банківського сектора та позичальників. На цьому він акцентував учора під час спільної зустрічі з представниками 40 банків України та представниками Світового банку, Міжнародного валютного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінфіну, на нараді розглядалися можливі варіанти розв’язання питань, що виникають у зв’язку з проблемами громадян при поверненні валютних кредитів, а також кредитів, отриманих на придбання житла, землі чи майна і кредитів підприємств.

Йшлося про те, які додаткові інструменти політики необхідні для того, щоб вийти з глухого кута у стосунках банків і клієнтів-позичальників, які нормативно-правові акти необхідно прийняти першочергово, яких змін потребує чинне законодавство.

За результатами наради прийнято рішення про формування робочої групи у складі представників Мінфіну, Нацбанку та банківського сектора України з тим, щоб напрацювати пакет документів, необхідний для нормативного врегулювання вказаних питань.

«Нині ми на шляху, який дозволить нам завершити розробку пакетних ініціатив і почати реальну роботу з розв’язання проблем банків і позичальників», - наголосив В.ПИНЗЕНИК.