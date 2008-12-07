Якщо вирівняється об`єм попиту і пропозиції по долару, то його курс може знизитися до 6.0-6,5 грн./дол.

Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що в Україні є всі можливості, щоб вирівняти об`єм попиту і пропозиції долара.

«Я переконаний, що не може бути в Україні сьогодні, виходячи з економічних умов, курсу 7,5 (грн. за долар – УНІАН). Наш курс 6, від сили 6,5 грн. Ми можемо до нього повернутися, якщо заспокоїмо ситуацію», - наголосив О.ШЛАПАК.