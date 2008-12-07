За рік викрито майже 250 фіктивних фірм на Луганщині

З початку року в Луганській області виявлено 496 злочинів у податковій сфері, викрито 246 фіктивних фірм, припинена діяльність 46 підпільних цехів з нелегального виробництва алкогольної продукції.

Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції в Луганській області.

За їх даними, у Перевальському районі порушена кримінальна справа проти директора приватного підприємства, який не перерахував до бюджету 635 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб.

У Стаханові при перевірці виробничого комерційного приватного підприємства встановлено необґрунтоване відшкодування 6,7 млн. грн. податку на додану вартість. Проводиться подальша перевірка.