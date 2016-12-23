У Києві через грип та ГРВІ закрито майже 100 шкіл

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

За його словами, з 19 до 22 грудня у столиці зареєстровано 36 031 хворий на грип, що на 3,5% нижче порівняно з аналогічним періодом минулого тижня. «Серед дітей спостерігається зниження рівня захворюваності на 11,1%. Так, із загальної кількості захворілих – 21 318 дітей віком до 17 років. Серед них: до року захворіло 1 300 дітей, 6 502 дитини віком від 1 до 4 років (спостерігається незначне збільшення захворілих на 1,7%), від 5 до 9 років – 6 497 (зменшення на 12%), від 10 до 14 років – 5 207 (зменшення на 19,4%), від 15 до 17 років – 1 812 (зменшення на 25,3%)», – поінформував Поворозник.

Він також додав, що до закладів охорони здоров’я міста з 19 до 22 грудня госпіталізовано 359 осіб, з них 178 дітей.

«У зв’язку з відсутністю більше 20% учнів через захворювання на грип і ГРВІ, 98 шкіл закрито повністю, в 38 – навчально-виховний процес призупинено частково», – повідомив представник КМДА. Разом з тим він наголосив, що серед школярів спостерігається зменшення рівня захворюваності на грип і ГРВІ на 23,5%.