У Києво-Печерському заповіднику презентують унікальний тривимірний макет Афону

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, виставка стане завершенням низки подій року, пов’язаних зі святкуванням 1000-річчя давньоруського чернецтва на Афоні.

Під час виставки Благодійний фонд «Православний спадок України на Святій Горі Афон» презентує унікальний тривимірний макет Афону, що за конфігурацією повністю ідентичний рельєфу Святої Гори.

Також буде презентовано 3-D макет Великої Лаври преподобного Афанасія Афонського, архітектура якої стала основою афонського будівництва монастирів і деяких скитів.

Водночас на виставці буде представлена копія зображення Святої Гори Афон зі стінопису Всіхсвятської церкви 1906 року – єдиний зразок давньої традиції зображення Афону в храмах Києво-Печерської лаври.

На експозиції будуть представлені списки чудотворних ікон Богородиці з дарчими написами роботи афонських майстрів, надіслані у благословення до України, колекція різьблених хрестів і ікон афонської роботи XVI-XIX ст., афонські ікони нової іконографії (собор афонських святих, преп. Іоанн Вишенський), наукові та популярні видання афонської тематики, старовинні гравюри та багато іншого.

На основі експонатів виставки будуть висвітлені важливі аспекти українсько-афонських контактів і внесок українців до духовної скарбниці Святої Гори.

Відвідувачі зможуть відслідкувати зв'язок Києво-Печерської лаври з Афоном, дізнатися про історію українських обителей на Афоні, побачити афонську мистецьку традицію іконопису, мініатюрного різьблення по дереву, ювелірного мистецтва.

Організаторами виставки виступили Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Благодійний фонд «Православний спадок України на Святій Горі Афон», Музей «Православна Україна» (Синодальний відділ УПЦ «Православ’я і культура»), Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Київська духовна академія і семінарія, Національна історична бібліотека України.