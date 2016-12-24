У Маріуполі відкрили аналітичний центр, який збиратиме дані з усіх камер спостереження на Донеччині

Про це повідомив телеканал «112 Україна».

«Передбачаю одразу розмови про те, що насувається поліцейська держава, втрата особистого контролю тощо. Всі процедури, які ми здійснюємо, перебувають у полі чинного законодавства. Дані будуть доступними в разі, якщо відбуваються правопорушення і так далі», - сказав Аваков.

За його словами, сьогодні в містах, які розташовані близько до зони бойових дій, пріоритет віддається забезпеченню безпеки.

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Повідомляється, що в аналітичний центр надходитиме інформація з усієї Донеччини з так званих «розумних камер». Їх основна функція – це розпізнавання облич і номерів, які закладено в базу даних. Таким чином, якщо в поле камери потрапляє людина, яка перебуває в розшуку, камера дає про це знати.

Зараз у Маріуполі встановлено 15 таких камер, планують, що в цьому місті буде встановлено близько 30, а по всій області – близько 120 камер.