Правоохоронці не затримали учасників конфлікту через знесення МАФів у Києві - Нацполіція

Працівники Національної поліції Києва в ході припинення сутичок, що сталися під час знесення МАФів у Дарницькому районі, не затримали жодного учасника конфлікту, повідомляє Нromadske з посиланням на заяву начальника Дарницького управління поліції Києва Сергія Чернишова.

"Наразі немає даних про те, що були наймані спортсмени. З однієї сторони були підприємці, з іншої - наймані працівники. Правових підстав для затримання учасників конфлікту немає. Декількох людей протягом 3 годин опитали і відпустили", - сказав він.

За словами Чернишова, працівники поліції втрутилися у сутички між підприємцями та працівниками орендатора землі та розвели сторони конфлікту.

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"В цьому конфлікті поліція брала участь як охорона громадського порядку. Поліція розвела обидві сторони і конфлікт було вичерпано", - зазначив він.

Крім того Чернишов повідомив, що внаслідок конфлікту, за повідомленнями лікаря, 18 осіб отримали тілесні ушкодження.

Він також наголосив, що знесення МАФів та конфлікт з цього приводу, що стався на Харківському ринку Дарницького району Києва, не має нічого спільного з іншими випадками демонтажу кіосків, які проходять за участі працівників благоустрою у Києві.

Як повідомляв УНІАН, в Дарницькому районі Києва на території радіоринку, стався конфлікт під час знесення малих архітектурних форм, внаслідок чого постраждали шестеро осіб.

За даними поліції міста Києва, конфлікт виник між представниками ринку та суспільства, яке орендує землю. Орендар найняв людей і привіз будівельну техніку для встановлення паркану. Натомість підприємці почали зводити барикади.