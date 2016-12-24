Зросла кількість постраждалих внаслідок сутичок під час знесення МАФів біля "Харківської"

Про це повідомляє прес-служба київської поліції з посиланням на лікарів.

У поліції зазначили, що за попередньою інформацією, сутички відбулися між представниками ринку та товариства, яке орендує землю.

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Орендар найняв людей та привіз будівельну техніку для встановлення паркану. Натомість підприємці почали зводити барикади. Під час конфлікту у хід пішла цегла та вогнегасники.

Правоохоронці під час огляду місця події серед іншого вилучили і пляшки з легкозаймистою сумішшю.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції вирішується питання щодо кримінального провадження, попередньо за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.