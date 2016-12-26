Благодійний холодильник: результати соціального експерименту журналістів
01:26, 26 грудня 2016Суспільство
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Багато людей порпаються на смітниках, шукаючи там щось. Більшість із них мають родини, житло, а на вуличні звалища їх вигнала скрута.
Благодійний холодильник: результати соціального експерименту ТСН /
Журналісти ТСН.Тиждень спробували зробити світ трішки добрішим.
Для таких людей на кілька днів поставили вуличний холодильник, щоб усі небайдужі могли покласти туди харчі для нужденних.
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Усього за півтори доби експеримент показав результати. За перший день щедрі люди нагодували чотирьох людей.
Детальніше про результат соціального експерименту дивіться на відео в сюжеті.
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