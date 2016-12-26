Благодійний холодильник: результати соціального експерименту журналістів

Журналісти ТСН.Тиждень спробували зробити світ трішки добрішим.

Для таких людей на кілька днів поставили вуличний холодильник, щоб усі небайдужі могли покласти туди харчі для нужденних.

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Усього за півтори доби експеримент показав результати. За перший день щедрі люди нагодували чотирьох людей.

Детальніше про результат соціального експерименту дивіться на відео в сюжеті.