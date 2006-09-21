Соціалісти сторгувалися з Азаровим

Фракція Соціалістичної партії України домовилась з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ і першим віце-прем`єром Миколою АЗАРОВИМ про підтримку проект державного бюджету-2007 в обмін на створення робочої групи за участю соціалістів з його опрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам член фракції СПУ Євген ФІЛІНДАШ повідомив, що щойно відбулось засідання фракції за участю голови ВР О.МОРОЗА та М.АЗАРОВА, на якому обговорювалась можливість підтримки сьогодні соціалістами проекту бюджету.

За словами Є.ФІЛІНДАША, сторони домовились, що соціалісти будуть залучені до бюджетного процесу і, зокрема, будуть працювати в робочій групі, яка готуватиме документ на перше читання.

«Тому ще одне рішення фракція зараз прийняла: за умови створення робочої групи спільно з урядом і представників СПУ ми готові прийняти до розгляду цей бюджет, але не прийняти поки що його ще в першому читанні», - сказав Є.ФІЛІНДАШ.

Як відомо, відповідно до Бюджетного кодексу, ВР після презентації бюджету приймає документ до розгляду або повертає на доопрацювання.