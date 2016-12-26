"Ми своїх не кидаємо!": окупанти Криму пустили уповноваженого Ради до трьох українців - в'язнів Кремля

Про це на своїй сторінці Facebook написав керівник секретаріату омбудсмена Валерії Лутковської Богдан Крикливенко.

"Це сталося, ми в Сімферополі! Після 3 місяців, і особливо тяжких 2 останніх діб переговорів нам вдалося отримати можливість зустрічі з політичними в'язнями, що містяться в Криму, а також тими засудженими, хто звернувся з проханням про передачу на материкову частину" , - повідомив він.

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"Ми просили зустрічі з 42 особами, нам надали можливість зустрітися з трьома, у тому числі з Ахтемом Чийгозом", - додав він.

Він повідомив, що станом на 14 годин уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська та уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова перебували на території СІЗО. Сімферополь.

"Слід зазначити, що офіційний візит уповноваженого до своїх громадян, навіть якщо територія тимчасово окупована. Ми своїх не кидаємо! Боротьба триває!" - підкреслив він.