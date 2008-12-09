Ринок акцій в Європі закрився зростанням на 7%

Ринок акцій в Європі закрився на хвилі інвесторського оптимізму після економічних заяв обраного президента США Барака Обами. Напередодні Б.Обама ще раз пообіцяв запровадити в життя амбітний план відновлення американської економіки, головним пріоритетом якого будуть інвестиції в інфраструктуру - найбільші з 1950-х років.

На цьому тлі загальноєвропейський індекс "блакитних фішок" FTSEurofirst 300 підскочив на 6,9%, індекси провідних бірж Європи закрилися в плюсі на 5,2-8,7%.

За підсумками торгів 8 грудня 2008 р.:

- британський індекс FTSE 100 підвищився на 250,69 пункта (+6,19%) - до 4300,06;

- німецький DAX - на 334,41 пункта (+7,63%) - до 4715,88;

- французький CAC 40 - на 259,47 пункта (+8,68%) до 3247,48;

- швейцарський SMI - на 287,98 пункта (+5,21%) до 5818,82;

- амстердамский AEX - на 18,68 пункта (+8,14%) до 248,12;

- загальноєвропейський індекс FTSEEurofirst 300 - на 6,9% до 848,48 пункту.

У секторі автовиробників інвестори демонстрували стриманий оптимізм, який дає робота в Конгресі США над планом допомоги детройтським автоконцернам. Акції німецького концерну Daimler AG зросли на 9,7% (до 24,60 євро). Папери Bayerische Motoren Werke (BMW), найбільшого в світі виробника автомобілів "люкс", закрилися в плюсі на 5,7% на позначці в 20,94 євро за акцію.

На позитивній території торгувалися папери енергетичних компаній. Світові ціни на нафту сьогодні пішли вгору: до закриття європейських бірж вартість бареля нафти WTI в Нью-Йорку зросла на 7,3% порівняно з ціною попереднього торгового дня. На цьому тлі котирування нафто- і газодобувних компаній BG Group, Tullow Oil, BP, Royal Dutch Shell додали від 8,1 до 11,3%. Акції італійської нафтової компанії ENI подорожчали на 14% (до 17,58 євро), після того, як напередодні посол Лівії в Італії заявив, що Лівія може придбати до 10% акцій компанії.

Котирування акцій німецького промислового концерну Siemens AG підскочили на 10%, котирування другого за величиною в світі виробника будматеріалів - ірландської CRH - піднялися на 6,3%. Двозначним зростанням відзначилися котирування провідних гірничодобувних компаній, включно з ВНР Billiton (+16%) і Xstrata (+10%), на тлі зростання світових цін на мідь, який був зафіксований вперше за 8 днів.

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