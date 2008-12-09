Біржові індекси в США зросли

Основні біржові індекси США зросли за підсумками торгів 8 грудня, повідомляє AFP. Індекс Dow Jones зріс на 3,46 відсотка до рівня 8934,18 пункта, Nasdaq - на 4,14 відсотка (до 1571,74 пункта), а S&P`s 500 - на 3,84 відсотка (до 909,70 пункта).

Як зазначають аналітики, оптимізмові інвесторів сприяла інформація про те, що уряд досяг згоди з Конгресом США щодо підтримки американської автомобільної промисловості. Передбачається, що вже до Нового року "детройтській трійці" автогігантів - Ford, Chrysler і General Motors - буде виділено 15 мільярдів доларів.

Крім того, зростанню котирувань допомогла заява обраного президента США Барака Обами про те, що він незабаром буде готовий подати розроблений ним план порятунку економіки країни. Очікується, що ці заходи дадуть змогу створити 2,5 мільйона робочих місць, а також понизити податкове навантаження на середній клас.

Лента.ру