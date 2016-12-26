У Києві затримано топ-менеджера мережі супермаркетів, через яку фінансувалася "ДНР"

Як повідомляє прес-центр СБУ, наприкінці листопада співробітники спецслужби викрили у столиці комерсантів, частина бізнесу яких продовжувала функціонувати на тимчасово окупованій території.

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Правоохоронці встановили, що відсоток з прибутку магазинів бізнесмени сплачували незаконним установам терористів.

«У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, одному з топ-менеджерів комерційної структури оголошено про підозру в скоєнні злочину. Рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - повідомляє прес-центр СБУ.

При цьому зазначається, що тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх бізнесменів та менеджерів, причетних до оборудки.