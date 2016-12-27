Досудове розслідування щодо посадовців "Електроважмашу" завершено - голова САП

Про це Холодницький написав на своїй сторінці в Facebook.

"Упродовж 2015 року посадовцями підприємства здійснено реалізацію продукції з використанням підконтрольних господарюючих суб’єктів у спосіб, що дозволив мінімізувати доходи державного підприємства та одержати неправомірну вигоду в сумі понад 37 млн. гривень. За результатами розслідування до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України притягнуто колишнього заступника директора заводу зі стратегії та маркетингу, який був одним із основних фігурантів злочинної змови", - йдеться в повідомленні.

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Холодницький додав, що ще одного співучасника злочинної схеми оголошено в розшук.

"26.12.2016 обвинуваченому та його захисникам відкрито матеріали досудового розслідування та обвинувальний акт скеровано до суду", - підсумував голова САП.

Нагадаємо, 8 листопада у Харкові детективи НАБУ затримали екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства «Завод «Електроважмаш». Ще одній особі (керівнику двох комерційних підприємств, задіяних у схемі заволодіння державними коштами) повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.