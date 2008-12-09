Міліціонер погорів на 5 кг макової соломки

Начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ звільнив з посади працівника Краснокутського райвідділу міліції, в автомобілі якого було виявлено 5 кг макової соломки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВСУ в Харківській області, макову соломку було виявлено працівниками Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків обласної міліції під час проведення оперативно-розшукових заходів у райцентрі Краснокутськ. Макова соломка перевозилася в автомобілі ВАЗ-2121 помічника оперативного чергового чергової частини Краснокутського райвідділу міліції.

Матеріали за фактом вилучення макової соломки та службової перевірки направлено до прокуратури Харківської області. Наказом начальника ГУ МВС України в Харківській області помічник оперативного чергового чергової частини Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області звільнений з органів внутрішніх справ.

Начальника Краснокутського РВ та начальника штабу Краснокутського РВ притягнуто до дисциплінарної відповідальності - попереджено про неповну посадову відповідність.

З метою недопущення виникнення надзвичайних подій в органах та підрозділах обласної міліції будуть посилені психопрофілактичні та індивідуально виховні заходи с особовим складом, повідомили у ВЗГ.