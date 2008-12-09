Батько з двома друзями згвалтували 9-річну дівчинку

На Чернігівщині прокуратура Менського району порушила кримінальну справу за фактом зґвалтування 9-річної дівчинки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Справу розслідує районний відділ УМВС України в області

За словами прокурора району Катерини СОКІЛ, справа обіцяє бути складною, оскільки наразі немає ніяких доказів, крім слів дитини. "Хто буде притягнутий у якості обвинуваченого, поки що невідомо", - сказала К.СОКІЛ.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, трагедія сталася у листопаді у с. Гусавка Менського району. Селом поширилися чутки про зґвалтування 9-річної дівчинки батьком, що зловживає алкоголем, та двома його друзями. Мати відвела доньку до фельдшера, яка підтвердила факт зґвалтування.