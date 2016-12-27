У Дніпрі наступного року з’явиться близько сотні сучасних зупинок із Wi-Fi та обігрівачами

27 грудня міський голова Дніпра Борис Філатов перевірив, як працюють перші два зупинкові комплекси нового покоління, які встановили на житловому масиві «Перемога». Це справжні інноваційні майданчики з безкоштовним Wi-Fi, пунктом підзарядки мобільних пристроїв і кнопкою виклику поліції.

«Зупинкові комплекси за моїм дорученням запроектували у профільних департаментах. Завдання таке: ми хочемо наступного року встановити в місті близько сотні зупинкових комплексів з однаковим дизайном і функціоналом. Це мінімізує витрати», – зазначив Борис Філатов.

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Розмір і особливості кожного комплексу залежатимуть від пасажиропотоку в різних частинах міста. Щоб зробити очікування транспорту більш комфортним, оновлені зупинки обладнають обігрівачами UFO. Також біля зупинок встановлені урни для сміття, які виконують додаткову функцію відбійників – вони можуть частково загальмувати транспортний засіб у разі некерованого наїзду. Для мощення на об’єктах використано тактильну плитку, яка допомагає орієнтуватися людям зі слабким зором.