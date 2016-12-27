У Дніпрі наступного року з’явиться близько сотні сучасних зупинок із Wi-Fi та обігрівачами
На зупинках також будуть пункти підзарядки мобільних пристроїв.
27 грудня міський голова Дніпра Борис Філатов перевірив, як працюють перші два зупинкові комплекси нового покоління, які встановили на житловому масиві «Перемога». Це справжні інноваційні майданчики з безкоштовним Wi-Fi, пунктом підзарядки мобільних пристроїв і кнопкою виклику поліції.
«Зупинкові комплекси за моїм дорученням запроектували у профільних департаментах. Завдання таке: ми хочемо наступного року встановити в місті близько сотні зупинкових комплексів з однаковим дизайном і функціоналом. Це мінімізує витрати», – зазначив Борис Філатов.
Читайте такожУ Дніпрі відкрили головну новорічну ялинку (фото)
Розмір і особливості кожного комплексу залежатимуть від пасажиропотоку в різних частинах міста. Щоб зробити очікування транспорту більш комфортним, оновлені зупинки обладнають обігрівачами UFO. Також біля зупинок встановлені урни для сміття, які виконують додаткову функцію відбійників – вони можуть частково загальмувати транспортний засіб у разі некерованого наїзду. Для мощення на об’єктах використано тактильну плитку, яка допомагає орієнтуватися людям зі слабким зором.