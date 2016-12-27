Сервіс побутової техніки Samsung вп'яте визнано кращим в Україні

Основою для перемоги в конкурсі стала наявність найбільш широкої сервісної мережі в Україні: користувачі можуть отримати якісне і швидке обслуговування в одному зі 115 авторизованих сервісних центрів.

Споживачі також можуть зв'язатися з сервісними центрами через численні канали комунікації: чат на сайті (http://livechat.support.samsung.com/CUSTOMER/UA), телефонна лінія (0 800 502 000), дзвінки на яку безкоштовні як зі стаціонарних, так і з мобільних номерів.

У той же час доступна щоденна комунікація з покупцями на сайтах найбільших інтернет-магазинів країни, а також через соціальні мережі. Варто відзначити, що за деякими категоріями запитів діагностика або рішення виниклих у споживачів проблем можуть здійснюватися дистанційно.

«Перемога в конкурсі «Вибір року 2016» — це не просто запис у переліку досягнень компанії, — відзначає Олексій Роман, директор сервісного департаменту «Samsung Electronics Україна». — Це результат величезної роботи, яка проводилася виключно заради шановних користувачів продукції компанії. Компанія вдячна українцям за визнання, і команда сервісного департаменту продовжить докладати максимум зусиль для того, щоб робити сервісне обслуговування ще кращим і швидшим».

Не менш важливим фактором є запуск нових сервісів і послуг, наприклад «Pick-Up Сервіс» спільно з «Нова Пошта» і «Smart-Service».

«Pick-Up Сервіс» дозволяє клієнтам користуватися послугами сервісного центру, не виходячи з дому: доставити пристрій до сервісного центру можна з відділення «Нова пошта», будинку або офісу і назад абсолютно безкоштовно.

Пропозиція поширюється на портативні електронні пристрої: телефони і смартфони, планшети, а також портативні пристрої всіх моделей. Дана послуга на даний момент доступна в Києві та Київській області, Харківській, Полтавській та Сумській областях, а незабаром буде поширена по всій території України.

У свою чергу послуга «Smart-Service» доступна в 13 брендових магазинах Samsung, де сервісні консультанти нададуть грамотну і кваліфіковану технічну допомогу клієнтам.

Сервісні консультанти допоможуть клієнту при першому запуску купленого телефону, перенести дані зі старого обладнання на нове, навчать користування продуктом, оновити програмне забезпечення. Скористатися послугою «Smart-Service» можна абсолютно безкоштовно, незалежно від того, де клієнт придбав апарат: в брендовому або іншому магазині.

Висока якість сервісу з обслуговування клієнтів є важливим елементом при прийнятті рішення про купівлю товару, крім того, це хороша перевага при придбанні офіційної техніки.