Нафтогаз просить у банків гроші на сплату газових боргів

НАК "Нафтогаз України" веде переговори з банками про залучення фінансування для погашення заборгованості за поставки газу перед "Газпромом".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив керівник НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА після завершення переговорів у Москві з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

"Ми ведемо переговори з рядом банків, щоб погасити заборгованість", - сказав О.ДУБИНА.

Він також висловив сподівання, що з 1 січня 2009 року вдасться перейти на прямі контракти з постачання газу між «Нафтогазом» і «Газпромом».

У свою чергу, О.МІЛЛЕР зазначив, що Україна не погасила борги за поставлений газ.

Планується, що переговори між "Газпромом" і "Нафтогазом" продовжаться у п`ятницю, 12 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада ц.р. НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений в Україну у вересні, і частини боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені і штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

Станом на 2 грудня 2008 року НАК «Нафтогаз України» погасив 268,7 млн. дол. заборгованості за газ перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

2 грудня "Нафтогаз України" попросив "Газпром" про відстрочку з розрахунками за газовим боргом за вересень і частково за жовтень. За словами офіційного представника російського холдингу Сергія КУПРІЯНОВА, борг за поставки газу у вересні українська сторона не сплатила.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключив можливості використання судових процедур для стягнення боргів з українських компаній, що купують російський газ.

Після погашення боргу сторони продовжать переговори про реалізацію положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року.

Борг накопичений за контрактом на постачання газу між "Нафтогазом" і компанією RosUkrEnergo, який був укладений 14 березня 2008 року. На даний час RosUkrEnergo продає газ "Нафтогазу" по 179,5 дол. за тис. куб. м. В Україну поставляється середньоазіатський газ.