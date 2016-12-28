У Дніпрі запалили мільйони святкових вогнів (фоторепортаж)

17:50, 28 грудня 2016
Суспільство
574 0

У сквері біля Дніпропетровської ОДА сяють мільйони різнокольорових вогників.

УНИАН

У Дніпрі засвітили новорічну ілюмінацію, повідомляє прес-служба ОДА. Приходити до цього казкового містечка у сквері біля адміністрації під час зимових свят – традиція для мешканців та гостей Дніпра. Ілюмінацію вмикатимуть щодня о 16.00 до 19 січня. 

Читайте такожУ Дніпрі наступного року з’явиться близько сотні сучасних зупинок із Wi-Fi та обігрівачами

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Дніпро