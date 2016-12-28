У Дніпрі запалили мільйони святкових вогнів (фоторепортаж)

У Дніпрі засвітили новорічну ілюмінацію, повідомляє прес-служба ОДА. Приходити до цього казкового містечка у сквері біля адміністрації під час зимових свят – традиція для мешканців та гостей Дніпра. Ілюмінацію вмикатимуть щодня о 16.00 до 19 січня.

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