У Дніпрі запалили мільйони святкових вогнів (фоторепортаж)
17:50, 28 грудня 2016Суспільство
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У сквері біля Дніпропетровської ОДА сяють мільйони різнокольорових вогників.
У Дніпрі запалили мільйони святкових вогнів / УНІАН
У Дніпрі засвітили новорічну ілюмінацію, повідомляє прес-служба ОДА. Приходити до цього казкового містечка у сквері біля адміністрації під час зимових свят – традиція для мешканців та гостей Дніпра. Ілюмінацію вмикатимуть щодня о 16.00 до 19 січня.
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