У Мінекономіки кажуть, що пік спаду виробництва уже позаду

Пік спаду промислового виробництва в Україні вже пройдено в листопаді цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

“Є ряд тенденцій, які вже дозволяють говорити про те, що пік спаду нашого виробництва пройдено наприкінці листопада. Перші ознаки цього спостерігаються в металургії”, – сказав він.

Міністр зазначив, що в перші дні грудня покращилась ситуація з реалізацією в галузі, а також стабілізувалася цінова ситуація. Аналогічні тенденції спостерігаються і в інших галузях економіки.

“Тому, коли ми прогнозуємо ситуацію на 2009 рік, ми зазначаємо, що буде деякий спад темпів зростання ВВП”, – сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомлялося, Мінекономіки в 2009 році прогнозує зниження ВВП на 5%, порівняно з нинішнім роком, інфляцію – 9,5%