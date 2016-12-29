Маленькі львів’яни заспівали колядки президентові Польщі

Зустріч відбулась у президентському палаці у Варшаві, повідомляє "Дивись.Инфо".

Візит тривав сім днів, кожен з яких був присвячений окремій темі.

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«Маленькі львів’яни передали родині президента подарунки зі Львова, співали колядок. Також щодня вони мали надзвичайно цікаві зустрічі, адже щоразу він був присвячений якійсь темі, наприклад, був день історії, день спорту. Зустрілись дітлахи з міністром транспорту і морської господарки, який виїздив з ними на Балтійське море. Міністр культури готував з дітьми Святвечір, разом із заступником міністра молоді і спорту побували у музеї футболу. Також діти були на презентації футбольного клубу «Легія», – йдеться в повідомленні.