Скіфські скарби у Музеї історичних коштовностей у Києві (фоторепортаж)

11:46, 16 грудня 2016
Суспільство
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"Скіфське золото", яке суд Амстердаму постановив повернути Україні, доповнить колекцію Музею історичних коштовностей у Києві.

Експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які 14 грудня Окружний суд м. Амстердама постановив повернути в Україну, приймуть у Музеї історичних коштовностей України в Києві.

15 грудня журналістам показали скіфські скарби, які наразі вже зберігаються у цьому музеї.

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Теги: #Київ#музей#скіфське золото