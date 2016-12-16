Скіфські скарби у Музеї історичних коштовностей у Києві (фоторепортаж)
11:46, 16 грудня 2016Суспільство
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"Скіфське золото", яке суд Амстердаму постановив повернути Україні, доповнить колекцію Музею історичних коштовностей у Києві.
Експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які 14 грудня Окружний суд м. Амстердама постановив повернути в Україну, приймуть у Музеї історичних коштовностей України в Києві.
15 грудня журналістам показали скіфські скарби, які наразі вже зберігаються у цьому музеї.
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