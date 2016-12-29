У столиці готують дві тонни "олів'є" для бійців на передовій (фото, відео)

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Небайдужі кияни об’єднались, аби влаштувати свято бійцям у найгарячіших точках на сході країни.

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Роботу кухарі-волонтери, які долучились до акції «Салат для солдат 3» організували позмінно. Жартують, що цьогоріч йдуть на рекорд. І вже накришили 200 відер. Детальніше - у сюжеті ТСН.