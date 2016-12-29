У столиці готують дві тонни "олів'є" для бійців на передовій (фото, відео)
19:09, 29 грудня 2016Суспільство
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Волонтери нарізали вже 200 відер салату.
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"Олів'є" поїде на передову / УНІАН
Небайдужі кияни об’єднались, аби влаштувати свято бійцям у найгарячіших точках на сході країни.
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Роботу кухарі-волонтери, які долучились до акції «Салат для солдат 3» організували позмінно. Жартують, що цьогоріч йдуть на рекорд. І вже накришили 200 відер. Детальніше - у сюжеті ТСН.
Дві з половиною тонни олів'є для передової нарізають у столиці
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