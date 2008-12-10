Голова Нацбанку зробить заяву для ЗМІ

Голова НБУ і керівник місії МВФ після зустрічі з Президентом зроблять заяви для ЗМІ

Київ. 10 грудня. УНІАН. Сьогодні орієнтовно о 18.00 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ і керівник місії Міжнародного валютного фонду Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ після зустрічі місії з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ зроблять заяви для преси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитація журналістів здійснюється за телефонами: 255-74-02 та 255-78-44.