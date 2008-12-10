Рух електропоїзда Львів-Трускавець-Львів прискорять

З 11 грудня для поліпшення перевезення пасажирів у приміському сполученні електропоїзд №815/816 Львів-Трускавець-Львів знаходитиметься в дорозі на 32 хвилини менше. Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської залізниці.

Згідно з повідомленням, потяг вирушатиме зі Львова о 14.40 і прибуватиме в Трускавець о 16.42. Крім того, тепер цей потяг вирушатиме не з приміського, а з головного вокзалу станції Львів.

На шляху зі Львова до Трускавця потяг зупинятиметься тільки на станціях Дрогобич і Стебник, обходячи станцію Стрий. Пасажири потягів сполученням Херсон-Львів, Маріуполь-Львів, Москва-Львів, Сімферополь-Львів і Донецьк-Львів матимуть можливість на головному вокзалі у Львові пересісти на цей електропоїзд і дістатися курортного міста. З Трускавця електричка вирушатиме о 17.30, а прибуватиме до Львова о 19.50.

Ціна квитків залишиться незмінною. Квиток у вагон першого класу коштує 15,83 грн., квиток у вагон другого класу – 13,72 грн., а квиток у вагон третього класу – 7,20 грн.