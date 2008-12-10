У Тимошенко вирішили зробити вінницький аеропорт міжнародним

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон в аеропорту “Вінниця”.

Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття такого рішення на сьогоднішньому засіданні уряду журналістам повідомив міністр транспорту й зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

“Зараз аеропорт може приймати міжнародні рейси”, - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, у травні ц.р. урядова комісія визнала за доцільне відкриття на території аеропорту “Вінниця” пункту пропуску через державний кордон для міжнародного повітряного сполучення після завершення процедур сертифікації служби авіаційної безпеки, за умови виконання необхідних робіт.