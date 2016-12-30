На Донеччині до 4 років ув’язнення засудили шпигуна "ДНР"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, «під час судових слухань доведено, що мешканець Покровського району, у період з грудня 2014 по січень 2015 року, побачивши переміщення різного роду військової техніки, озброєння та військових вантажівок з боєприпасами Збройних сил України, передавав інформацію про їх дислокацію та рух учаснику незаконного військового збройного формування з позивним «Динамо»».

Інформатора терористів затримали співробітники Служби безпеки України.

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Згодом Красноармійський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та засудив його за ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Водночас прокуратура Донецької області не погодилась з кваліфікацією злочину та подала апеляційну скаргу.

Апеляційний суд Донецької області, розглянувши апеляцію прокуратури, виніс новий вирок, яким визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України та засудив до 4 років позбавлення волі, підкреслюється в повідомленні.