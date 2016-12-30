У поліції розповіли про постраждалих від рук нападника в Хмельницькому, який помер при затриманні

"За попередньою інформацією, чоловік, який вів себе неадекватно, поранив трьох людей. Першою пораненою стала 46-річна медсестра психоневрологічного диспансеру. По дорозі він поранив ще двох жінок. Свідком цих обставин став перехожий, який і зупинив патруль, що проїжджав повз", - розповіла прес-секретар Нацполіції Хмельницької області Інна Глега, повідомляє 112.ua.

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При цьому Глега підкреслила, що навіть після поранення в ногу чоловік намагався напасти на поліцейських.

"Щодо поранених. Одна жінка відмовилася від госпіталізації. Наскільки мені відомо, у першої жінки, яку поранили, травма обличчя, пробита губа, поранення носа. Надається медична допомога", - сказала вона.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст 115 ККУ (Замах на вбивство) та за ст. 345 ККУ ("Погроза або заподіяння насильства працівникові правоохоронного органу".

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому 30 грудня патрульні поліцейські застрелили чоловіка, який колов перехожих невідомим предметом.