У Хмельницькому патрульні застрелили чоловіка (фото)

"Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар патрульної поліції Хмельницького Роман Мартинюк, екіпаж поліцейських їхав на перезміну. Під час руху вони помітили на перехресті вулиць Кам’янецька-Тернопільська, що чоловік замахується на перехожих.

"Поліцейські намагалися вгамувати нападника, який тримав в руках предмет схожий на шило або "заточку", за допомогою газового балончика. На жаль, це не спрацювало. Тоді патрульні зробили два попереджувальні постріли з табельної зброї вгору. Після цього довелося стріляти по ногах нападника, який чинив опір правоохоронцям”, - зазначив він.

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В результаті пострілів чоловіка було поранено в ліву ногу. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер у кареті швидкої допомоги.

Мартинюк додав, що наразі відомо, що сьогодні зранку до медичних закладів міста вже звернулося троє людей з колотими ранами обличчя.

Наразі прокуратура області вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.