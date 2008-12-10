Профспілки готують масову маніфестацію у Києві

Федерація профспілок України планує в грудні проведення масових акцій протесту проти скорочення на підприємствах робочих місць і зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на щомісячній балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив голова профспілки гірників і металургів України Володимир КАЗАЧЕНКО.

За його словами, 17 грудня акції пройдуть у великих промислових центрах країни, а на 23 грудня запланована масова маніфестація в Києві.

В.КАЗАЧЕНКО зазначив, що профспілки мають намір вимагати від влади країни і власників захистити інтереси тих, хто працює в період світової фінансової кризи.

Серед інших важливих вимог учасників майбутніх акцій – «припинення свавілля банків щодо підприємств і громадян та забезпечення безперешкодного отримання зарплат, пенсій, вкладів», «скасування грудневих цін на природний газ, встановлення на період кризи мораторію на підвищення транспортних тарифів ЖКГ», сказав він.

За словами В.КАЗАЧЕНКА, у разі ігнорування цих вимог і подальшого зниження рівня життя працюючих, ФПУ має намір вдатися до етапу масових трудових конфліктів на всіх рівнях і "радикальніших методів захисту прав трудящих".