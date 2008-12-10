Голова ВСУ знає про суддю з мішками доларів тільки з Інтернету

Погоджувальна рада рекомендує голові Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергію КІВАЛОВУ поінформувати завтра парламент про ситуацію навколо голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, щодо якого порушено кримінальну справу за хабарництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні Комітету ВР з питань правосуддя член цього комітету, народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

Він зазначив, що необхідно звернутися до голови Верховного суду України щодо якнайшвидшого подання до парламенту про згоду на арешт даного судді.

В інтерв’ю УНІАН член Комітету ВР з питань правосуддя Святослав ОЛІЙНИК зазначив, що ситуація, яка склалася навколо голови даного суду, є «неприпустимою». За його словами, не можна назвати «нормальною ситуацію», коли йдеться про те, що голова суду має у своєму розпорядженні більше 1 млн. доларів.

Він назвав досить дивною позицію суддів даного суду, яку вони висловили під час прес-конференції 9 грудня.

С.ОЛІЙНИК зазначив, що абсурдними були їхні пояснення, які стосувалися коштів, знайдених під час обшуку в службовому кабінеті І.ЗВАРИЧА.

За його словами, у юридичному плані, кримінальний процес, і суд має розглянути справу і винести рішення. Водночас він зазначив, що в моральному плані, це є «дискредитація судової системи».

Він вважає, що обов’язково має бути подання до ВР про арешт І.ЗВАРИЧА, оскільки йдеться про розслідування справи, яка стосується особливо тяжкого злочину і великих сум хабара.

С.ОЛІЙНИК прогнозує, що у випадку такого подання парламент дасть дозвіл на арешт судді.

Як вважає С.ОЛІЙНИК, дана ситуація показує необхідність скасувати вертикаль адміністративних судів, які в основному «розглядають жирні справи», тобто ті, які стосуються великих матеріальних питань.

У той же час до Верховного суду України не надійшло жодних матеріалів від Генеральної прокуратури щодо голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив голова ВСУ Василь ОНОПЕНКО.

Він зазначив, що на даний час немає подання щодо арешту даного судді, яке б можна було передати на розгляд парламенту.

За словами В.ОНОПЕНКА, зараз необхідно дослідити ситуацію, яка склалася навколо голови даного суду.

Він наголосив, що у ВСУ «немає жодного матеріалу» щодо голови Львівського апеляційного адмінсуду, і додав, що ніякої офіційної інформації немає, крім тієї, яка оприлюднена в Інтернеті.

Довідка УНІАН. 2 грудня проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".

При цьому він зауважив, що під час обшуку "не було задокументовано нумерації цих купюр, а тому невідомо, гроші з якою нумерацією та хімічною обробкою можуть потім представити як вилучені у мене».

Як заявив І.ЗВАРИЧ, в одному з мішків із грошима, що були вилучені в його кабінеті, були гроші, якими гості «посівали» в кабінеті І.ЗВАРИЧА під час відкриття приміщення суду в червні цього року, і він їх планував «віддати церкві».

«Також з моєї барсетки було вилучено 9,6 тисяч доларів США та 6,4 тисячі грн. Це були гроші, які впродовж тижнів мені здавали судді на ремонт приміщень суду. Також у мене з дому було вилучено 340 тисяч гривень наших з дружиною особистих заощаджень, а також розписку про те, що мною на ремонт приміщень суду отримано 100 тис. доларів США», - розповів про походження вилучених грошей І.ЗВАРИЧ.

При цьому І.ЗВАРИЧ поінформував, що середня зарплата у судді Львівського апеляційного адміністративного суду становить 17-20 тис. грн. на місяць.

На переконання судді, «кримінальну справу проти нього сфабриковано». За його словами, причиною порушення кримінальної справи стала заява в СБУ про те, що нібито йому в кабінеті колишнього голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА передали 100 тис. доларів США хабара за «правильне рішення» однієї справи, пов‘язаної із землею в одному з районів Львівщини. І.ЗВАРИЧ заявив, що це – неправда, і «подальші дії силових структур пов’язані з тим, що за людьми, які хотіли отримати землю, стоять впливові люди з Києва. Зокрема, з того ж відомства, яке представляє керівник слідчої групи, тобто з Генеральної прокуратури».

У Генеральній прокуратурі вважають, що зібрано достатньо матеріалів для встановлення вини І.ЗВАРИЧА.