З траншу МВФ ще не використано жодного долара

З траншу Міжнародного валютного фонду, що був наданий Україні, ще не використано жодного долара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ сьогодні на прес-конференції.

«У деяких ЗМІ з`явилась інформація високопосадовців, у тому числі й голови Ради НБУ, про те, що перший транш МВФ використаний неефективно. Так от, я вам з більшою відповідальністю заявляю, що ще жоден долар з цього траншу, який ми одержали від МВФ, нами не був використаний. Поки ми обходимося власними ресурсами», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

За його словами, за дев`ять місяців поточного року (до 1 вересня) Нацбанк збільшив свої золотовалютні резерви за рахунок викупу надлишку валюти на ринку на 7 млрд. дол. У вересні ситуація змінилася, і НБУ став використовувати резерви для стабілізації курсу національної валюти.

Як повідомлялося, перший заступник голови Нацбанку Анатолій ШАПОВАЛІВ 10 листопада заявив, що Україна вже одержала перший транш стабілізаційного кредиту МВФ у розмірі 4,5 млрд. дол. з виділених 16,43 млрд. дол.