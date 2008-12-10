У листопаді та грудні Мінфін прогнозує економічний спад

У листопаді та грудні 2008 року Міністерство фінансів України прогнозує економічний спад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК на прес-конференції в середу.

“Вперше в жовтні цього року відбулось реальне зниження ВВП. На жаль, ми очікуємо таке зниження і в листопаді, і в грудні”, - сказав В.ПИНЗЕНИК. За його словами, це вплине на виконання державного бюджету.

“З початку року ми йшли зі значним перевиконанням бюджету. Вперше не був виконаний бюджет по доходах в листопаді, на жаль, ми очікуємо посилення цих процесів в грудні”, - сказав В.ПИНЗЕНИК.

При цьому він зазначив, що уряд не має можливостей для покриття дефіциту бюджету у зв’язку з тим, що “як і економіка, так і уряд немає доступу до ринків фінансування”.

Одним із кроків вирішення бюджетного питання міністр вважає скорочення видатків.