Світові ціни на нафту підвищилися

... до 42,4-43,5 дол./бар.

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 10 грудня 2008 р. на провідних нафтових біржах підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,40 (+0,87) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,52 (+1,45) дол./бар. РосБізнесКонсалтинг

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