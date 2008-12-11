Світові ціни на нафту підвищилися
01:36, 11 грудня 2008Суспільство
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... до 42,4-43,5 дол./бар.
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 10 грудня 2008 р. на провідних нафтових біржах підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,40 (+0,87) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,52 (+1,45) дол./бар.
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